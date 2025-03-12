Horoz Dövüşüne Baskın: 132 Bin Lira Ceza

PENDİK’TE HORA DÖVÜŞÜNE BASKIN

Pendik’te meydana gelen olayda, horoz dövüştürme ihbarı üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir mekana operasyon düzenledi. Yapılan baskın sonucunda, mekandaki şahıslara toplamda 132 bin lira para cezası ve adli işlem gerçekleştirildi. Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde gerçekleşti.

BASKININ DETAYLARI BELİRLENDİ

İhbarı değerlendiren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen iş yerine girdiklerinde iki horozun dövüştürüldüğünü ve 12 kişinin bu dövüşü izlediğini tespit etti. Horoz sahipleri Y.K. (48) ve Z.Y. (47) hakkında Hayvan Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Mekanda bulunan diğer 12 şahsa ise toplamda 132 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca Ş.K. (71) adlı şahsa ait iş yeri, Pendik Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.