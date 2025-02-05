Horozlu Teyze Çöplerini Taşırken Yakalandı

AVCILAR’DA ÇÖP EVİN TAHLİYESİ

Güllü Akkaya, herkesin tanıdığı bir isim ‘Horozlu teyze’ olarak biliniyor. Yaklaşık 2,5 yıl önce Avcılar’da kiraladığı evini, çöpten topladığı eşyalarla doldurmasıyla dikkat çekiyor. İcra yoluyla evin boşaltılacağını öğrenince Akkaya, eşyalarının bir bölümünü boş bir arsaya, diğer bölümünü ise kullanmadığı bir binanın kömürlüğüne nakletti. Horozu ile boğazından geçen boş bir arsada uyuduğu sırada, eşyalarının alındığını üzülerek izledi. Ancak bakımevine gitmeyi kesin bir dille reddetti.

KİRA ÖDEMEMİŞ VE TEMİZLİK GEREKEN BİR DURUM ORTAYA ÇIKMIŞ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir bahçe katını kiralamıştı ama hiç kira ödemedi. Ev sahibi Hüseyin İncebacaklı, Zonguldak’taki ikametgahından dolayı tahliye davası açtı ve davayı kazandı. İcra yoluyla evin tahliyesi için karar verildiğinde Akkaya, temizlenmeye ihtiyacı olan bir durumda olduğunu fark ederek eşyalarını başka yerlerde saklama yoluna gitti.

Akkaya, 6 çocuk annesi olarak yalnız yaşıyor. Eşyalarının icra memurları tarafından alınmasını engellemek için harekete geçti. Hemen evdeki eşyaların bulunduğu yaklaşık 100 çuvalı diğer binaya, bazılarını da boş arazilere taşımaya başladı. Eşyalarını korumak için yanında kalmaya özen gösterdi. Mahalle muhtarı Zehra Er, Kaymakamlık desteğiyle Akkaya’nın çocuklarına ulaşarak durumu bildirdi.

BELEDİYE TEMİZLİK YAPMAK ZORUNDA KALDI

Mahalle muhtarı ve ev sahibi İncebacaklı’nın başvurusu üzerine, Avcılar Belediyesi’nden temizlik görevlileri gönderildi. Çöp eve dönen alanda, çok sayıda fare ile birlikte bit ve pire gibi haşereler bulundu. Eşyalar, özel kıyafet giydirilmiş ve iki maske takmış işçiler tarafından çöp aracı ve kamyona taşındı.

Ev sahibi İncebacaklı, “Kiralayalı 2-3 sene oldu. Kirayı verdiğimiz günden bu yana 1 lira bile kira vermedi. Bunun üstüne evi çöp ev yaptı. Çıkaramıyoruz” diye konuştu.

Mahalle muhtarı Zehra Er, “Mahallede 4-5 yıldır yaşıyor. Evi komple çöpe çevirmiş. Ev sahibi ve yanındaki apartmanlarda oturanlar şikayetçiydi. Ben de eve gittim. Girilecek durumda değildi. Fareler basmış durumda. Kimsesi olmadığını anlatmıştı. Avcılar Kaymakamlığı’nın desteği ile aile fertlerine ulaştım. Altı çocuğu var, Ankara’da yaşıyorlar. Daha önce gelip götürmüşler anneyi. Bakımevinden kaçarak geldiği söyleniyor. Evlendirme programında evlendiği biriyle birlikte yaşıyor. İşin ilginç olanı dolandırıcılık yapması. Şu an evini boşaltmak zorunda kaldık ve evsiz kalacağı için çok üzgün. Ancak sığınma evine gitmeyi kabul etmiyor” şeklinde açıklama yaptı.