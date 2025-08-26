Hot Wheels™ Legends Tour İstanbul’da yapıldı

DÜNYA ÇAPINDA BİR ETKİNLİK: HOT WHEELS™ LEGENDS TOUR

Dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Hot Wheels™ Legends Tour, yeni die-cast modelini bulmak için çıktığı 2025 yılına kadar devam edecek yolculuğuna bu yıl Türkiye’yi de ekleyerek 23-24 Ağustos’ta İstanbul Park’ta otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Organizasyona 30 binden fazla ziyaretçi katıldı ve katılımcılar yalnızca yarışma heyecanını yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda otomobil kültürünün canlılığını ve ‘garaj ruhu’nu da deneyimledi. Oylama sonucunda Oğuzcan Pelit’in ‘Sanayi Güzeli’ isimli aracı birincilik ödülüne layık görüldü. ‘Sanayi Güzeli’, Amerika’da yapılacak olan küresel büyük final öncesinde EMEA Bölgesi elemesinde Türkiye’yi temsil edecek.

Etkinlik, Hot Wheels gerçek ölçekli Bone Shaker aracının yanı sıra DJ performansları, drift gösterileri ve çeşitli yarışmalarla renklendirildi. Katılımcılar, Hot Wheels tasarımcıları, koleksiyonerler ve jüri üyeleriyle bir araya gelerek otomobil dünyasının ilham veren hikayelerini dinleme fırsatı buldu. Organize edilen yarışmaya katılan 259 araç arasından halk oylaması sonucunda finale kalan 15 özel yapım aracın sergilendiği alan büyük ilgi çekti. Finalist araçlar, Hot Wheels tasarımcısı Charlie Angulo, Hot Wheels marka elçisi Kerem Kazaz, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya gibi önemli isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

BİRİNCİLİĞİN ANLAMINI PAYLAŞTI

Oğuzcan Pelit, 1990 model Tofaş Şahin’i cyberpunk temasıyla birleştirerek birinciliği elde etti. Projesini nasıl hayata geçirdiğini şu sözlerle açıkladı: “Şimdiye kadar hiç arabam olmadı, hatta böyle bir arabayla tur bile atmadım. Ama arabaların estetiğine her zaman ilgim vardı. Hot Wheels markasına büyük bir merakım var, evde de bir koleksiyonum bulunuyor. Kendi yaptığım bir aracı Hot Wheels die-cast olarak görme fikri beni çok heyecanlandırdığı için bu etkinliğe katıldım. Türkiye’nin ikonik aracı Tofaş Şahin’i cyberpunk temasıyla birleştirdim. Türkiye’deki modifiye kültürünün bu kadar gelişmiş olduğunu da Hot Wheels Legends Tour’da görmüş oldum. Aracımın Türkiye elemelerinde birinci olması benim için ayrı bir mutluluk. Umarım bir gün kendi Hot Wheels Tofaş’ımı da evdeki raflarımda sergileyebilirim.”

Etkinliğe özel yapım aracıyla katılan Doğukan Manço ise Hot Wheels Legends Tour Türkiye finalinde yer almaktan memnuniyetini dile getirerek, “Beklediğimin çok üstünde bir katılım vardı. Hot Wheels tutkunları, aileler ve otomobil meraklılarıyla birlikte kaliteli bir ortam oluştu. Kendi özel yapım Skyline aracımı da sergiledim, gördüğü ilgi çok güzeldi. Yüzyıllardır düzenlenen bu etkinliğin ilk kez Türkiye’ye gelmesi bana büyük heyecan kattı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 15 finalist arasında olmak bile büyük bir başarı. Arabacılığı iyi bilenlerden yarışmacılara kadar çok geniş bir kitle bir araya geldi. Çok çeşitli ilgi alanlarının bir araya gelmesi, bu etkinliğin farkını da ortaya koymuş oldu.” sözlerini kullandı.