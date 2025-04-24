Houston Rockets, Warriors’ı 109-94 yendi

NBA PLAY-OFFLARINDA HEYECAN VAR

NBA play-off’larında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi. Houston, rakibini 109-94 ile yenerek seride durumu eşitledi ve 1-1 yaptı. Batı Konferansı 1. turunda Houston Rockets, Alperen Şengün’ün 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptığı bu maçtan galip ayrılarak seriyi dengeye getirdi.

ALPEREN ŞENGÜN LİDER PERFORMANS SERGİLEDİ

Maç sonrası değerlendirme yapan NBA efsanesi Shaquille O’Neal, Alperen için “Türk Terminatör’ün nasıl döndüğüne bakın! Adamım Dino Radja ile aynı seviyede olabilir. Dönüyor, dönüyor ve sol elle bitiriyor… Boyalı alanı domine ediyor.” ifadelerini kullandı. Bunun yanında, bir başka NBA efsanesi Charles Barkley, “İtiraf etmeliyim ki Alperen’in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Birkaç smacı ve dönüşü vardı ki muhteşemlerdi!” dedi.

ŞENGÜN’ÜN YÜKSEK ORTALAMALARI

Alperen Şengün, çıktığı ilk iki maçta 21.5 sayı, 12.5 ribaunt, 4 asist, 2.5 top çalma ve yüzde 51.5 saha içi isabeti ile etkileyici ortalamalar yakaladı. Bu performans, onun takımına önemli katkılar sağladığını ve play-off serisinde dikkat çektiğini gösteriyor.