HP Geliri Yapay Zeka Ve Windows 11’le Yükseldi

WINDOWS 10 DESTEĞİNİN SONU VE PC YENİLEME DÖNGÜSÜ

Microsoft’un Ekim ayında Windows 10 desteğini sonlandırmasıyla birlikte, güçlü bir PC yenileme döngüsünün başlaması bekleniyor. Bu gelişme, kullanıcılar ve kurumların güvenliğini sağlamak ve en yeni özelliklere ulaşmalarını sürdürebilmek için Windows 11’e geçişlerini hızlandırıyor. HP Mali İşler Direktörü Karen Parkhill, “PC pazarındaki fırsatın gücüne güvenimiz tam ve Windows 11 yenileme süreci ile yapay zeka destekli PC’lerden gelen ivmenin devamını bekliyoruz” diyor.

HP’NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRLERİ VE BEKLENTİLERİ

HP’nin üçüncü çeyrek geliri yaklaşık %3 artışla 13,93 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, LSEG verilerine göre analistlerin ortalama 13,70 milyar dolarlık tahminlerini aşmayı başarıyor. Şirket, dördüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kârının 87 ila 97 sent aralığında olacağını öngörüyor. Bu tahmin, analistlerin ortalama 92 sentlik beklentisiyle genel anlamda uyumlu durumda. HP ayrıca, dördüncü çeyrek düzeltilmiş kâr beklentisinin içinde yeniden yapılanma, anlaşma maliyetleri, maddi olmayan varlıkların amortismanı ve vergi kalemleri için hisse başına yaklaşık 12 sentin yer almadığını belirtiyor.

PERSONAL SYSTEMS BİRİMİNİN GELİRİ VE BASKI SEGMENTİ

31 Temmuz’da sona eren çeyrekte, şirketin düzeltilmiş hisse başına kârı 75 sent olarak gerçekleşti ve bu da beklentilerle uyumlu oldu. Üçüncü çeyrek verilerine göre, hem tüketici hem de kurumsal PC’leri kapsayan kişisel sistemler biriminin geliri %6 artışla 9,93 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte, yazıcılar ve ofis hizmetlerini içeren baskı segmentinin geliri %4 düşüşle 4 milyar dolara geriledi.