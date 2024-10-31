“HP, YZ ve Kişiselleştirilmiş Deneyimlerle Geleceği Şekillendiriyor”

YAPAY ZEKANIN ROLÜ VE HP’NİN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

İş dünyasında yeni olasılıkları ortaya çıkaran yapay zeka, çalışma yöntemlerimizi dönüşüm süreçlerinde önemli bir aktör haline geliyor. HP, bu bağlamda daha anlamlı iş deneyimleri yaratma konusunda öncülük ediyor.

HP’nin 12 ülkede yaklaşık 16.000 bilgi çalışanıyla gerçekleştirdiği 2024 HP İş İlişkileri Endeksi (WRI), iş ilişkilerinin mevcut durumu hakkında dikkate değer bilgiler sağlıyor. Endekse göre, çalışanların yalnızca %28’i işle sağlıklı ve keyifli bir ilişkiye sahip. Bu veri, 2023 yılına göre sadece bir puanlık iyileşme gösteriyor. Doğru araçlara ve teknolojiye erişimi olanlar, özellikle yapay zeka destekli çözümlerle, daha iyi iş deneyimleri bildiriyor. İşverenlerin verimlilik hedefleri ile çalışanların daha anlamlı işler yapma arzusu arasındaki açığı ise HP’nin sunduğu, bireysel ihtiyaçlara yönelik daha kişiselleştirilmiş çalışma ortamları kapatıyor.

PERSONALİZE ÇALIŞMA ORTAMLARI İHTİYACI

Rapordan elde edilen veriler, bilgi çalışanları arasında yapay zeka kullanımının geçen yıl %38 iken 2024’te %66’ya çıktığını gösteriyor. Yapay zeka kullanan çalışanlar, bu teknolojiyi kullanmayan meslektaşlarına göre işleriyle olan ilişkilerinde 11 puan daha mutlu. Ayrıca, çalışanların en az üçte ikisi kişiselleştirilmiş iş deneyimleri talep ediyor ve %87’si bunu elde etmek için maaşlarının bir kısmından vazgeçmeye hazır.

Bilgi çalışanlarının %67’si, kendi ihtiyaçlarına uyarlanmış daha kişiselleştirilmiş çalışma ortamları arıyor. HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, “İşin geleceği, işin kendisine yaklaşımımızdaki temel bir değişimle şekilleniyor. Çalışanlar maaş dışında tatmin, esneklik gibi unsurlar arıyor; yapay zeka ve kişiselleştirilmiş deneyimler bu dönüşümün merkezinde.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Çalışanların %70’i de bu araçların üretkenliklerini artırdığını ve daha keyifli bir iş deneyimi sağladığını bildiriyor.

YAPAY ZEKAYLA DÜZENLİ İLETİŞİMİN FAYDALARI

2024 WRI raporu, yapay zekayı düzenli olarak kullanan çalışanların işlerinde daha güçlü ve tatmin olmuş hissettiklerini ortaya koyuyor. Yapay zeka ile sık etkileşimde bulunanlar, kullanmayanlara kıyasla 9 puan daha fazla iş tatmini yaşıyor. Ancak, yapay zeka ile sınırlı etkileşimi olanlar endişe duyma eğilimindedir. Bilgi çalışanlarının dörtte üçü yapay zekayı daha iyi anlamanın kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacağını düşünüyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, “Yapay zeka, görevlerin otomatikleştirilmesiyle sınırlı kalmıyor; insanların daha akıllı çalışmasına ve daha etkili işbirliği yapmasına olanak tanıyan deneyimler yaratıyor” dedi. HP, yapay zekanın iş yerini dönüştürme potansiyelinden yararlanmak için işletmelere gereken desteği sunmaya devam ediyor. HP’nin İş Gücü Deneyimi Platformu, IT departmanlarının çeşitli cihazları yönetmesini ve sorunları önceden çözmesini sağlıyor.

HP’NİN YENİ NESİL YAPAY ZEKASI

HP’nin yeni HP EliteBook Ultra AI PC modeli, yapay zekayı etkili bir biçimde entegre ettiğinin bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu bilgisayar, belgeleri analiz etme, toplantıları transkribe etme ve içerik oluşturma gibi karmaşık görevleri yüksek hız ve doğrulukla yerine getiriyor. Ayrıca, HP’nin NoiseBlock teknolojisi toplantılardaki arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak video konferans kalitesini artırıyor ve ekiplerin etkili bir şekilde iş birliği yapmasını sağlıyor.

Urçar, “HP’nin yapay zeka araçları, ekiplerin yaratıcı çalışmalara odaklanmasını sağlıyor. Kişiselleştirilmiş iş deneyimleri oluşturan teknolojiler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde ekledi. HP, işin geleceğindeki liderliğini sürdürmeye kararlıdır ve geniş çözüm portföyü ile sektördeki konumunu güçlendirecektir.

HP İş İlişkileri Endeksi hakkında daha fazla bilgi için WRI web sitesini ziyaret edebilir ve rapora HP Newsroom’dan erişebilirsiniz.

METODOLOJİ

HP, Edelman Data & Intelligence tarafından yürütülen bir anketle 10 Mayıs – 21 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi. ABD, Fransa, Hindistan, İngiltere, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Meksika, Brezilya, Kanada ve Endonezya’da toplam 12.000 bilgi çalışanı ve 2.400 BT karar vericisi ile 1.200 iş lideri olmak üzere 15.600 katılımcı yer aldı.