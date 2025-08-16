HPV Aşısı, Kanseri Önleyebilir

HPV AŞILARI ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK RİSK AZALTICI FAKTÖR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Emel Cabi Ünal, rahim ağzı kanserinin çocukluk döneminde uygulanacak HPV aşısıyla büyük oranda önlenebileceğini vurguladı. “En ideal aşılama yaşı 9–14 arasıdır. Bu yaş aralığında yalnızca iki dozla bağışıklık sağlanabiliyor ve rahim ağzı kanseri riski çok büyük oranda azaltılabiliyor” ifadesini kullandı.

ERKEN TEŞHİS VE ÖNEMİ

Rahim ağzı kanserinin, smear/Pap-smear testi ile erken teşhis edilebilen, etkin bir şekilde tedavi edilebilen önlenebilir bir hastalık olduğunu aktaran Prof. Dr. Ünal, “Buna rağmen dünyada her 2 dakikada bir kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olmasının yanı sıra, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor” dedi.

HPV’NİN ETKİLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

Prof. Dr. Ünal, HPV’nin (İnsan Papilloma Virüsü) rahim ağzı kanseri başta olmak üzere anüs, penis, ağız ve boğaz kanserleri ile genital siğillere neden olabileceğini belirtti. “Kadınların yüzde 80’i yaşamlarının bir döneminde en az bir HPV türü ile karşılaşıyor. Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bu virüsün bazı türleri kansere yol açabiliyor. HPV 16 ve HPV 18, rahim ağzı kanserine neden olan yüksek riskli türlerdir. HPV 6 ve HPV 11 ise genital siğillerin en yaygın sebepleridir. HPV’nin en sık bulaşma yolu cinsel temastır; ancak doğrudan cilt temasıyla, nadiren ortak eşya kullanımıyla ya da doğum sırasında anneden bebeğe de bulaşabilir,” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AŞILANMANIN ÖNEMİ

HPV’den korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, “HPV aşısı hem kız hem erkek çocuklara uygulanabilir. Kız çocuklarında rahim ağzı kanseri riskini çok büyük oranda azaltırken, erkek çocuklarda da genital siğiller ve HPV’ye bağlı bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar. En ideal aşılama yaşı 9–14 arasıdır ve bu dönemde iki doz yeterlidir. 15 yaşından sonra başlanırsa üç doz olarak uygulanır. Çocukluk çağında bağışıklık sistemi aşıya daha güçlü yanıt verir,” dedi.

HPV AŞISININ GÜVENİLİRLİĞİ

Prof. Dr. Ünal, HPV aşısının güvenilirliği ve etkinliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirterek yan etkilerin genellikle hafif ve kısa süreli olduğuna dikkat çekti. “Kol ağrısı, hafif ateş ya da yorgunluk gibi geçici yan etkiler görülebilir. Ancak bu küçük rahatsızlıklar, ileride karşılaşılabilecek ölümcül bir hastalığın önüne geçmenin yanında hiçbir anlam ifade etmiyor. HPV aşısı, çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek hediye etmenin en güçlü yollarından biridir. Bu hastalık önlenebilir ve biz elimizdeki fırsatı kullanmazsak her 2 dakikada bir kadını kaybetmeye devam edeceğiz,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.