Hristiyan Bayramı İçin Ayin Yapıldı

PASKALYA BAYRAMI AYİNİ EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de Hristiyanların belirli başlı dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı nedeniyle ayin düzenlendi. Sveti Konstantin-Elena Kilisesi’nde gerçekleşen bu ayin, papaz Evsevios tarafından yönetiliyor.

AYİNE İLGİ YOĞUN OLDU

Yaklaşık 50 kişinin katılım sağladığı ayinde, İncil’den çeşitli bölümler okundu, dualar edildi ve dilek tutulup mumlar yakıldı. Ayine, Yunanistan Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos ile Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da katılım gösterdi.