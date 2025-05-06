Hristiyan Demokrat Birlik, Başbakan Olamadı

MERZ BAŞBAKAN SEÇİLEMEDİ

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis’te düzenlenen ilk tur oylamada gereken oyu bulamayarak başbakan olamadı. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’ın başkanlığında gerçekleştirilen gizli oylamada, Merz, 621 milletvekilinden 310’unun oyunu aldı. Oylamada 307 “hayır” oyu kullanıldı, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Merz, başbakanlık için gerekli olan 316 “evet” oyuna ulaşamaması dolayısıyla ilk turda seçilemedi. Oylamanın ardından Meclis Başkanı Klöckner, oturuma ara verdi.

TARİHİ BİR DURUM YAŞANDI

Almanya tarihinde bir ilk yaşandı; bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis’teki ilk turda başbakanlık pozisyonunu kazanamadı. Alman Anayasası’nın başbakanlık seçimini düzenleyen 63. maddesi, bir adayın seçilememesi durumunda Federal Meclis’in, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından fazlasıyla yeniden seçim yapabilmesini öngörüyor. Parti kaynaklarına göre, ikinci tur oylama için hazırlıklar sürüyor. Eğer ikinci turda seçilme şansı belirlenecek olursa, Merz yeniden aday gösterilebiliyor. 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşmaya varan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.