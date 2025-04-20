Hristiyanlar Gazze’de Paskalya Ayini’nde

GAZZE’DE PASKALYA AYİNİ

İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Hristiyanlar, Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesi’nde Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı. İsrail ordusunun ağır bombardımanları devam ederken, Paskalya Bayramı ayini Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi’nde yapıldı. 19 aydır süren saldırılar nedeniyle Gazze’de büyük bir yıkım ve can kaybı yaşanıyor. Bu yıl da Hristiyanlar, Hz. İsa’nın dirilişini simgeleyen en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya dolayısıyla bir araya geldi.

PASKALYA KUTLAMALARI BURUK GEÇİYOR

Devam eden ağır bombardımanlar ve artan sivil kayıplar, Hristiyanların Paskalya kutlamalarını sevinçten uzak hale getiriyor. Bu yıl etkinlikler yalnızca dini ritüeller, ayinler ve mum yakma gibi sessiz faaliyetlerle sınırlı kaldı. Gazze’deki Hristiyanlar, Paskalya’dan iki gün önce kutlanan “Kutsal Cuma”yı da dualar ve sessiz anmalarla geçirdi. Gazze Şeridi’ndeki Hristiyan nüfusun yaklaşık yüzde 70’i Rum Ortodoks mezhebine, geri kalanlar ise Latin Katolik mezhebine ait.

AZİZ PORPHYRIUS KİLİSESİ’NDEKİ TRAGEDYA

İsrail’in 19 Ekim 2023’te yaptığı saldırıda Aziz Porphyrius Kilisesi’ne sığınan 18 Filistinli hayatını kaybetti. Bu yıl, Batı ve Doğu kiliseleri takvim açısından birleştiği için tüm Hristiyan mezhepleri Paskalya’yı aynı tarihlerde kutluyor. Bu durum, Hristiyan toplumu için birlik ve beraberlik simgesi olsa da, bölgedeki durumu derinlemesine etkileyen olayların gölgesinde gerçekleşiyor.