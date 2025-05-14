Hristiyanlar İznik’i ziyaret ediyor: Papa’nın Vasiyeti

HRİSTİYAN DİN ADAMLARININ İZNİK ZİYARETİ

Hristiyan din adamlarının İznik’e gelmesi, M.S 325 yılına dayanıyor. Roma İmparatoru 1. Konstantinus, İznik konsilini toplayarak papalık makamını oluşturdu. Bu konsilden tam 5 yıl sonra Nova Roma şehrini kurarak İstanbul’u Roma’nın başkenti yaptı. Ayrıca, bu dönemde Ayasofya kilisesinin inşası da gerçekleşti.

İZNİK KONSİLİ VE HİRISTİYANLIĞIN EVRİMİ

Hristiyanlığın resmi din olarak ilan edilmesinin ardından İmparator Theodosius, İkinci Konstantinopolis konsilini topladı. İznik konsili, Efes (Ephesus) ve Kadıköy (Khalkedon) konsilleri ile birlikte büyük bir öneme sahiptir. Bu konsiller, Hristiyanlık mezheplerinin tamamı tarafından kabul ediliyor. Antik çağdan Erken Orta Çağ’a kadar Hristiyanlık, İznik Hristiyanlığı olarak adlandırılıyor.

PAPA 14. LEO’NUN ZİYARETİ

Papa olarak seçilen 14. Leo’nun İznik ziyareti ise bu önemli konsilin 1700. yılı dolayısıyla yapılıyor. Papa, aynı zamanda eski mezhep ayrılıklarını azaltma çabası içerisinde bulunuyor.