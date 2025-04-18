Hristiyanlar Kutsal Cuma’yı andı

GAZZE’DE KUTSAL CUMA TÖRENİ

İsrail’in 19 aydır sürdürdüğü saldırılar sonucu ölüm ve yıkımın hüküm sürdüğü Gazze’deki Hristiyanlar, Paskalya öncesi “Kutsal Cuma”yı dualar ve sessiz ritüellerle andı. Hristiyanlar, Hazreti İsa’nın Kutsal Cuma’da çarmıha gerildiğine inanırken, sonraki gün de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa’nın Kıyamet Kilisesi’ne defnedildiğine inanıyor. Pazar günü başlayan Paskalya Bayramı öncesinde de bu önemli günü dualar ve çeşitli dini ayinlerle geçiriyor.

TEK ELLİ ANMA TÖRENİ

Gazze’de yaşanan saldırılar nedeniyle sade bir kutlama gerçekleştirildi. Gazze Şeridi’nde anma töreni, İsrail’in saldırılarından etkilenen Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi’nde düzenlendi. Törenler, devam eden bombalamalar ve artan sivil kayıplar nedeniyle yalnızca dini ritüeller ve mum yakma gibi sessiz etkinliklerle sınırlı kaldı. Bugün Kutsal Cuma anılırken, yarın Kutsal Cumartesi ve ardından Paskalya Bayramı kutlanacak.

KUDÜS’E GİDEMEMEK

Gazze’de yaşayan Filistinli Hristiyan Ramiz es-Suri, “Kutsal Cuma”yı işgal altındaki Batı Şeria’daki “barış şehri” Kudüs’e gidemeden Gazze’de anmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kudüs’te, özellikle Eski Şehir’deki Kutsal Kabir Kilisesi’nde büyük güvenlik önlemleri altında Paskalya törenleri yapılırken, es-Suri, “Savaştan dolayı Gazze’de kalmak zorundayız. Bu savaş her şeyi yok etti” diyerek duygularını ifade etti.

ÇOK ZOR GÜNLER

19 Ekim 2023’te düzenlenen saldırıda kiliseye sığınan 18 Filistinli yaşamını yitirmişti. Es-Suri de bu saldırıda üç çocuğunu kaybettiğini belirterek, “Eskiden bayramlar mutlulukla geçerdi, şimdi ise çok zor günler yaşıyoruz” ifadesini kullandı. Gazze’deki mevcut durumu ise şu sözlerle anlattı: “Sokaklarda yürürken sadece yıkım ve ölüm görüyoruz. Binalar yanmış, yerle bir olmuş. Bu yaşananlar soykırımdan da öte.” Ramiz es-Suri, bu kutsal günün barış ve sevgiye vesile olmasını, katliamların sona ermesini umut etti.

AYNI TARİHTE PASKALYA KUTLAMALARI

Bu yıl Batı ve Doğu kiliseleri takvimlerinde birleştiği için tüm Hristiyan mezhepler Paskalya’yı aynı tarihlerde kutluyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65’e, yaralıların sayısı ise 116 bin 505’e ulaştı.