Dünya

Hristodulidis: Türk İle Diyalog Başlamalı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik” temalı toplantı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Bu buluşma, bölgede yaşanan önemli gelişmelerin değerlendirildiği bir ortam sağladı.

DİYALOG ÖNEMİ

Görüşmenin ardından Hristodulidis, Türk hükümetiyle gerçekleştirilen diyaloğun önemine vurgu yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum” şeklinde konuştu.

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