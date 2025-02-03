HSBC’nin Bankacılık Hisselerine Yönelik Alımları

HSBC’NİN HİSSE ALIMLARINDA ÖNE ÇIKAN BANKALAR

HSBC’nin hisse alımlarında dikkati çeken üç banka bulunuyor; Akbank (AKBNK), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR). Banka, 312,5 milyon TL ile en fazla Akbank hissesi alıyor. Yapı Kredi, 253,8 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, İş Bankası 201,3 milyon TL işlem hacmiyle üçüncü büyük alım gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, dikkat çeken diğer alımlar Vakıfbank (VAKBN) 79,4 milyon TL ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) 45 milyon TL şeklinde gerçekleşiyor.

HSBC’NİN SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİSSELER

Satış işlemlerinde ise HSBC’nin en büyük çıkışı Garanti Bankası (GARAN) hisselerinde oluyor. Banka, 108,9 milyon TL değerinde Garanti hissesi satışı yaparak pozisyonunu azaltıyor. HSBC, ayrıca Sabancı Holding (SAHOL) 78,2 milyon TL, BİM (BIMAS) 53,7 milyon TL, Şişecam (SISE) 43,5 milyon TL ve Ford Otosan (FROTO) 42,8 milyon TL satış gerçekleştiriyor.