HSBC’nin Bugünkü Borsa İstanbul Hisse Alımları

BİST100 ENDİKSİ DÜŞÜŞLE KAPANDI

BIST100 endeksi, günü -%1.06 oranında, yani 107 puan düşüşle 9.997,85 puandan kapattı. İşlem hacmi 91,622 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

HSBC’NİN HACİM BAZLI ALIM VE SATIMLARI

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC, Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseleri açıkladı. HSBC’nin en çok alım yaptığı 5 hisse şunlardır: ISCTR, KCHOL, AEFES, TUPRS ve CIMSA.

Bunun yanı sıra, HSBC’nin en çok satış yaptığı 5 hisse ise şöyle sıralandı: SAHOL, TAVHL, BIMAS, THYAO ve ANSGR.