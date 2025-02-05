HSBC’nin En Çok Alım Yaptığı 5 Hisse

HSBC, HİSSE ALIM SATIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul’da etkin bir şekilde işlem yapan büyük kuruluşlardan HSBC, 5 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği hisse alım ve satımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bankanın en fazla alım gerçekleştirdiği hisse, BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BIMAS) oldu. En büyük satış ise Koç Holding (KCHOL) üzerinde yapıldı.

ALIM LİSTESİNDE BIMAS ÖNE ÇIKTI

HSBC, toplamda 291,56 milyon TL ile en fazla alımını BİM Birleşik Mağazalar AŞ’den gerçekleştirdi. Bankanın yaptığı diğer büyük alımlar ise aşağıdaki gibi sıralandı: Pegasus (PGSUS) 94,21 milyon TL, Anadolu Efes (AEFES) 87,33 milyon TL, TAV Havalimanları (TAVHL) 70,56 milyon TL ve Ford Otosan (FROTO) 38,83 milyon TL.

SATIŞLARDA KCHOL ZİRVEDE

HSBC’nin en fazla satış gerçekleştirdiği hisse, 279,43 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) oldu. Diğer önemli satışlar ise şu şekilde gerçekleşti: Garanti BBVA (GARAN) 198,46 milyon TL, Turkcell (TCELL) 176,10 milyon TL, Tofaş (TOASO) 175,16 milyon TL ve Aselsan (ASELS) 141,14 milyon TL.