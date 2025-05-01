Hsd Kadrosundan Resmen Ayrıldı

DENİZ CAN AKTAŞ VE MIRAY DANER’İN YER ALDIĞI DİZİDE HAREKETLİ GÜNLER DEVAM EDİYOR
Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini üstlendiği Hudutsuz Sevda dizisi, son bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Perşembe akşamları milyonlarca kişinin ekran karşısında buluşmasını sağlayan dizi, ayrılık haberleriyle de gündemden düşmüyor.
SEZON FİNALİ ÖNCESİ KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK
Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezon onayı aldığı bilgisi ortaya çıktı. Ancak dizinin sezon finaline yaklaşırken kadroda önemli ayrılıklar yaşanması bekleniyor. Son olarak dizide Celal karakterini canlandıran Baran Akbulut, senaryo gereği rekortmen projeye veda ederek karakterini kaybediyor.