HSK 2025 Genel Düzenleme Yayınlandı

HSK 2025 ANA KARARNAMESİ GENEL DÜZENLEMEYİ KAPSAR

HSK 2025 Ana Kararnamesi, 3698 hakim ve savcının görev yerinin değişimini öngören geniş kapsamlı bir düzenleme içeriyor. Bu kararname, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun resmi internet sitesinde duyuruldu. HSK 2025 Ana Kararnamesi, yargı sisteminin dinamiklerini baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.

ADLET BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığı bildiriliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın 2025 yılı Ana Kararnamesi ile ilgili olarak, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde ifadelere yer verdi.