HSK 2025 Kararnamesi Yayımlandı

HSK 2025 ANA KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Adli ve idari yargı alanındaki görevlendirmeleri içeren HSK 2025 Ana Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun resmi internet sitesi hsk.gov.tr’de yayımlandı. Bu kararname, yargı mensuplarının istekleri ve hizmet ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandı. Peki, bu kararname ile kaç hakim ve savcının görev yeri değiştirildi?

ADalet BAKANI’DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Tunç, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer vererek, kararname hakkında bilgi verdi.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA DETAYLAR

HSK’nın yayımladığı bu yeni kararnamede, yargı camiasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Belirlenen yeni görev yerleri, hakim ve savcılar için bir dönüm noktası olabilir. Bu bağlamda detaylar ve ne kadar sayıda uzmanın görevde değiştiği konusunda daha fazla bilgi, HSK’nın resmi internet sitesinde yerini alacak.