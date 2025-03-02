HSK, Gezi Hakimini Tüketici Mahkemesine Atadı

HUKUKİ SÜREÇTE DEĞİŞİKLİKLER

HSK, Gezi Parkı eylemleri kapsamındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım ile ilgili olarak tahliye kararı veren asliye ceza hakimi Fatih Kapan’ı görevden alarak, onu tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Barım hakkında tahliye kararı vermesinden dolayı Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK’nın kararı doğrultusunda, Fatih Kapan ilgili adliyedeki yeni görevi için atandı.

İTİRAZ SÜRECİ VE HAKİMİN KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim’de yapılan Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmek amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurdu. Hakimlik, itiraza olumsuz yanıt vererek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bunun üzerine Barım’ın avukatı, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine yeniden itirazda bulundu. İtirazı inceleyen hakim Fatih Kapan, “şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı” gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ İTİRAZ

Barım’ın tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleşmeden karara itiraz etti. Başsavcılığın talebini inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkararak sürecin devamını sağladı.