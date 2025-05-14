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HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

HSK KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan önemli kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Diyarbakır ilinin Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık ve sosyal kültürel yapısı ile ulaşım ve gelişim açısından önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e indirildi.

ADLİ YARGI TEŞKİLATINA YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca alınan kararla Göksun ilçesinin coğrafi özellikleri ile Kahramanmaraş iline ulaşım olanakları göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Bunun yanı sıra, Kastamonu’ya ulaşım durumu da göz önünde bulundurularak Cide ve Şenpazar ilçeleri, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

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