HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

HAAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI YAYIMLANDI

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre, Diyarbakır iline bağlı Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık durumu, sosyal ve kültürel özellikleri ile ulaşım durumu göz önüne alınarak Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e düşürüldü. Bu değişiklik, adli yargı teşkilatının yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÖKSUN VE CİDE İLÇELERİNİN YARGI ÇEVRESİ DEĞİŞTİ

Aynı gün yayımlanan kararlarla, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım olanakları dikkate alınarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, Cide ve Şenpazar ilçeleri de Kastamonu iline ulaşım imkanları doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dâhil edildi. Bu değişiklikler, bölgedeki adli hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.