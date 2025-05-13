HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

YENİ HUKUKİ DÜZENLEMELERİ İÇEREN KARARLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan yeni kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar kapsamında, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik koşulları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım imkanları göz önüne alınarak, Bismil Adliyesinin bölge derecesi 4’ten 3’e indirildi.

YARGI ÇEVRELERİNDE DEĞİŞİM

Aynı zamanda, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanları dikkate alınarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılıp Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Bunun yanı sıra, Cide ve Şenpazar ilçeleri de Kastamonu’ya ulaşım imkanları doğrultusunda, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılıp Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.