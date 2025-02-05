HSK’nın Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayında

HUKUK ALANINDA YENİ ATAMALAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) gerçekleştirilen ad çekme sonuçlarına göre belirlenen 679 hakim ve 396 cumhuriyet savcısı adayının atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan karar doğrultusunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende yapılan ad çekme ile belirlenen 1075 hakim ve savcının atamaları gerçekleştirildi.

YASAL DAYANAK

Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca yapıldı. Bu gelişme ile birlikte 27’nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısının görev yerleri belirlenirken, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısının yanı sıra 17’inci idari yargı döneminden 90 hakimin de görev yerleri netleşmiş oldu.