HSV-1 İle Alzheimer Bağlantısı Öğrenildi

YENİ ARAŞTIRMALARDA HÜCRELER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yeni bir araştırma, halk arasında “uçuk virüsü” olarak bilinen herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) ile Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini öne sürüyor. Bu hipotez daha önce duyulmuş olsa da, son çalışma, bu olası bağlantıya dair şimdiye kadarki en kapsamlı verileri inceleyerek önemli sonuçlara ulaşıyor.

HSV-1 HAKKINDA BİLGİ

HSV-1, sinir hücrelerini enfekte edebilen bir nörotropik virüs olarak tanımlanıyor. Genellikle ağız ve dudak çevresinde uçuklara yol açan bu virüs, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 50 yaş altındaki dünya nüfusunun üçte ikisinde bulunuyor. İlk enfeksiyon genellikle ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Virüs daha sonra sinir sistemine yerleşip uyku moduna geçiyor ve stres, hastalık gibi durumlarda tekrar faaliyete geçerek uçuk benzeri semptomlara neden olabiliyor.

CALISMA YÖNTEMİ

BMJ Open adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, 2006 ile 2021 yılları arasında ABD’de Alzheimer teşhisi konmuş 340 binden fazla kişi incelendi. Bu bireyler, yaş, cinsiyet ve coğrafi konum gibi kriterlere göre Alzheimer teşhisi almamış benzer kişilerle eşleştirilerek analiz edildi. Elde edilen bulgulara göre, Alzheimer hastalarının yüzde 0,44’ü daha önce HSV-1 tanısı almış durumda. Kontrol grubunda ise bu oran yüzde 0,24 olarak kaydedildi. Bu durum, HSV-1 virüsü taşıyan bireylerde Alzheimer gelişme riskinin yüzde 80 oranında daha fazla olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu, göreli bir artış. Dikkat çeken başka bir bulgu ise, HSV-1 tanısı almış ve antiviral ilaçlarla tedavi gören bireylerde Alzheimer gelişme riskinin yüzde 17 daha düşük olmasıydı.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARLA UYUMLU

Daha önceki bazı çalışmalar, Alzheimer hastalarının beyin dokularında HSV-1 DNA’sını tespit etmişti. Ayrıca laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda, HSV-1’in beyindeki sinir hücrelerinde Alzheimer hastalığına özgü amiloid-beta plaklarının oluşumunu tetikleyebileceği ortaya konmuştu. Bu veriler, virüsün yeniden aktif hale gelmesinin beyinde iltihaplanma veya hasara yol açarak Alzheimer riskini artırabileceği teorilerini gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar, bu tür çalışmaların yalnızca bir bağlantı veya eşzamanlılık gösterdiğini, neden-sonuç ilişkisi kurmadığını vurguluyor.

UÇUK VİRÜSÜNE SAHİP OLANLAR ENDİŞELENMELİ Mİ?

Hayır. Günümüzdeki verilere göre, uçuk virüsüne sahip olmak tek başına Alzheimer riskini yüksek oranda artırmıyor. Çoğu insan HSV-1 virüsünü taşımasına rağmen ciddi nörolojik sorunlarla karşılaşmıyor. “HSV-1 ve Alzheimer ilişkisi” ilginç ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan bir alan olsa da, bu konuda kesin bir bilimsel sonuca ulaşılmış değil. Alzheimer hastalığı; yaş, genetik yapı, kalp sağlığı, eğitim durumu ve yaşam tarzı gibi birçok faktörün etkileşimiyle gelişen karmaşık bir hastalık olarak değerlendiriliyor.