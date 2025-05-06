Hü’ye Özel Konser Düzenlendi

89. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 89. yıl dönümü, Hacettepe Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği özel bir konserle kutlandı. Cenap And Müzik Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen bu etkinlik, Büyük Konser Salonu’nda yapıldı. Orkestra, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen’in yönetiminde sahneye çıktı ve orkestranın başkemancılığını Burcu Zorlu aldı.

SANATÇILAR BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Gecede solist olarak yer alan keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, viyolonselci Umut Sağlam ve piyanist Cem Esen, Ludwig van Beethoven’ın “Üçlü Konçertosu” ile “5. Senfoni” eserlerini muhteşem bir şekilde seslendirdi. Ayrıca, Mehmet Korhan Ilgar’ın “Mirasın İzinde” adlı senfonik şiiri de dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bu özel performans, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve konservatuvarın 89 yıllık müzik eğitimine yaptığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.