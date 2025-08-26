Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, Testi Tamamladı

KÖPRÜ AÇILIŞINA HAZIRLIK SÜRECİ

Çin’in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, Eylül ayı sonunda planlanan açılışı öncesinde önemli bir yük testini başarıyla tamamladı. Bu test, köprünün yapısal mukavemeti, sertliği ve dinamik performansının güvenlik standartlarına uyum sağladığını ortaya koydu. Test süreci beş gün sürdü ve köprünün trafiğe açılmasına yönelik son adım olarak değerlendirildi.

Yük testinde, köprünün ana açıklığı, kuleleri, kabloları ve askı sistemlerine yönelik statik ve dinamik testler gerçekleştirildi. Test ekibi, yaklaşık 3.300 ton ağırlığındaki 96 kamyonu köprünün belirlenmiş noktalarına gruplar halinde sürdü. Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 2.890 metre uzunluğunda ve 1.420 metre ana açıklığıyla dikkat çekiyor. Nehrin 625 metre üzerinde yer alan bu köprü, tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü olabilecek ve dağlık bir bölgede inşa edilen en büyük açıklık rekoruna sahip olacak.