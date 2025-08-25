Huajiang Köprüsü Yük Testi Tamamlandı

YÜK TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, eylül ayı sonunda yapılması planlanan açılışından önce önemli bir yük testini başarıyla tamamladı. Test ekibine göre, beş gün süren bu test süreci köprünün yapısal mukavemeti, sertliği ve dinamik performansının güvenlik standartlarını karşıladığını gösteriyor.

KÖPRÜNÜN TRAFİĞE AÇILMASINA SON ADIM

Köprünün trafiğe açılmasından önceki nihai aşama olarak değerlendirilen yük testinde hem statik hem de dinamik testler gerçekleştirildi. Test ekibi, ana açıklık, kuleler, kablolar ve askı sistemlerindeki yer değiştirme ve gerilimi ölçmek için toplamda yaklaşık 3.300 ton ağırlığında 96 kamyonu köprünün belirlenen noktalarına gruplar halinde sürdü.

DÜNYANIN EN YÜKSEK VE EN BÜYÜK AÇIKLIM KÖPRÜSÜ OLACAK

2.890 metre uzunluğundaki köprünün ana açıklığı ise 1.420 metre. Nehrin 625 metre üzerinde yükselen bu köprü, tamamlandığında hem dünyanın en yüksek köprüsü unvanını alacak hem de dağlık bir bölgede inşa edilen dünyanın en büyük açıklıklı köprüsü rekorunu kıracak.