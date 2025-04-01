Huawei 2024 Gelirleri ve Yatırım Rakamları Açıklandı

HUAWEI’NİN SATIŞ GELİRLERİ ARTIYOR

Çin’in teknoloji devlerinden Huawei, 2024 yılı için satış gelirlerini 862,1 milyar yuana (yaklaşık 120,1 milyar ABD doları) çıkardı. 2023 yılında şirket, 704,2 milyar yuan satış geliri elde etmişti. Şirketin pazartesi günü açıkladığı 2024 yıllık raporunda, geçen yıl 62,6 milyar yuan net kar elde ettiği ve bu performansın tahminlerle uyumlu olduğu ifade ediliyor.

AR-GE YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Raporda belirtilene göre, Huawei 2024 yılı için yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 20,8’ini araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) ayırmayı planlıyor. Bu bağlamda, Ar-Ge yatırımları 179,7 milyar yuana yükselirken, son on yıldaki toplam Ar-Ge yatırımları 1,249 trilyon yuanı geçmiş durumda. 31 Aralık 2024 itibarıyla Ar-Ge için yaklaşık 113.000 kişi istihdam eden şirketin Ar-Ge personeli, toplam çalışan sayısının yüzde 54,1’ini oluşturuyor.

ONUMLU PATENT SAYISI VE KÜRESEL ROL

Huawei, geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla dünya genelinde geçerli 150.000’den fazla onaylı patente sahip olduğunu da duyurdu. Merkezi Shenzhen’de bulunan şirket, bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı ve akıllı cihazlar alanında önde gelen küresel tedarikçi konumunu sürdürmekte. Gelirleri, 2021’den bu yana yıllık bazda artış göstermeyi başarıyor; 2021’de 636,8 milyar yuan, 2022’de 642,3 milyar yuan ve 2023’te de 704,2 milyar yuan global satış geliri elde etti.