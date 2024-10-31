“Huawei 5.5G ve Yapay Zeka Vizyonu”

FORUMUN TEMASI: 5.5G VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen forumda, mobil dünyadaki yenilikçi iş modelleri ile teknoloji trendleri ele alınarak, sektörün geleceği masaya yatırıldı. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı MBBF 2024, 5.5G ve mobil yapay zekanın gücünü birleştirerek sektör liderlerini aynı çatı altında topladı. GSMA ve GTI iş birliğiyle düzenlenen bu forumda, binden fazla sektör temsilcisi, bilişim dünyasının önde gelen yöneticileri ve dünyanın dört bir yanından basın mensupları yer aldı.

SÜREÇTE YENİ FIRSATLAR VE UYGULAMALAR

Mobil yapay zeka çağının sunduğu fırsatlar ve sektörün dönüşümü organizasyon boyunca değerlendirildi. Türkiye’deki mobil operatörler 5.5G alanındaki uygulama deneyimlerini paylaşırken, hem endüstriler hem de bireyler için yapay zeka destekli çözümler ortaya kondu. Huawei Türkiye ve yerel operatörlerin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 5.5G ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek birçok endüstrinin geleceğine yön verme hedefi taşımakta.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞLER

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, etkinliğin açılış konuşmasında, 5.5G’nin sunduğu potansiyel ile yapay zekanın günlük yaşama her geçen gün daha fazla entegre olduğunu vurguladı. Ken Hu, bu süreçte mobil ağların yapay zekayı herkes için erişilebilir kılma önemine dikkat çekerek, “Gelecekte yapay zeka her şeyi değiştirecek. Herkes, her an ve her yerde bu teknolojiyi kullanabilecek. Tıpkı telefon ve internet hizmetlerini yaygınlaştırdığımız gibi, mobil ağlar ve cihazlar da bu dönüşümde önemli bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

YENİ BÜYÜME OLANAKLARI

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Hizmet Birimi Başkanı Li Peng, yapay zeka destekli mobil dönemin endüstriler için sunduğu yeni büyüme olanaklarına dair bir sunum gerçekleştirdi. Li Peng, “Mobil yapay zeka çağı artık başladı. Yeni etkileşim biçimleri, akıllı hizmetler ve trafik modellerinde yapısal değişiklikler yaşanacak. Bu durum, mobil sektör için büyük fırsatlar sunacak” diyerek mobil operatörlerin potansiyel büyüme olanaklarını değerlendirdi.

YENİLİKLER VE ÇÖZÜMLER

Forum süresince sergilenen yapay zeka destekli çözümler arasında akıllı gözlükler, akıllı araç kokpitleri, dijital insan etkileşimleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi birçok yenilikçi uygulama yer aldı. Katılımcılarla paylaşılan etkinlik kapsamında, kapalı alanlar ve dış mekanlardaki 5.5G kapsamasına yönelik çok boyutlu yenilikler de tanıtıldı.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2024