Huawei Avrupa Etkinliği Ankara’da Gerçekleşti

SEKTÖRÜN GELECEĞİ ANKARA’DA SERGİLENDİ

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2025 etkinliği çerçevesinde, sektörün geleceğine yön veren yenilikler Ankara’da tanıtıldı. Şirketin mart ayında start verdiği ve 15 ülke ile 25 şehirde gerçekleştirilecek etkinliğin Türkiye’deki son durağı Cermodern oldu. Açılışta konuşan Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Haiying, Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında köprü niteliğine sahip olduğunu ve şirketin “Türkiye’de, Türkiye için” mottosuyla endüstriyel zeka çözümleri geliştirdiğini ifade etti. Haiying, fikir üretmek amacıyla iş ortaklarıyla pek çok çalıştay yaptıklarını belirterek, Ankara’da düzenlenen programın da bu açıdan anlamlı olduğunu vurguladı. Etkinliğin, Türkiye’de kamu sektörü ile sağlam bağlantılar kurmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Haiying, şu değerlendirmelerde bulundu: “Huawei Enterprise’ın Türkiye’deki bazı başarılarından bahsedecek olursak, bugün depolama ve akıllı ağ yönetimi çözümlerinde Türkiye’deki en büyük pazar payına ulaştık. Bu yıl, Türkiye için çok önemli bir yıl, çünkü 5G teknolojileri artık Türkiye’ye resmi olarak geldi. 5G, dijital zeka dönüşümünün en temel itici güçlerinden biridir. 5G, dijital ilerleme, akıllı üretim, lojistik ve ev içi teknolojilerde yeni fırsatlar sunuyor. Biz de Huawei olarak en iyi global pratikleri Türkiye’ye getiriyor ve yerel düzleme adapte etmek için çalışıyoruz.”

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKADA YENİLİKLER

Huawei Türkiye Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Fatih Akgül, açılışta yaptığı sunumda, hedeflerinin dijitalleşmeyi tüm sektörlere yaymak olduğunu penceresinden bakarak, kamu kurumları ile ortak fayda yaratma çabalarını vurguladı. Akgül, Türkiye ekosisteminin dijital bakış açısının ileride olduğunu ve dijitalleşmenin getirdiği rekabet ortamının farkında olduklarını belirtti. Sunum sonrası, Huawei’nin teknoloji çözümlerini sergilediği tırda, AA muhabirine sundukları ürünler ve projeler hakkında bilgi verdi. Teknoloji tırının Ankara’da ürünlerini 10. kez sergilediğini ifade eden Akgül, dijital dönüşüm ve yapay zekanın kendileri için ne denli önemli olduğuna dikkat çekti. Veriyi daha güvenli, erişilebilir ve yüksek performansla ulaştırma hedefinde olduklarını belirten Akgül, “Yapay zekayı nasıl etkinleştirebileceğinize yönelik yenilikçi çözümlerimiz var, onları burada deneyimliyor olacaksınız. Aynı zamanda her sektör ve kurum için o sektöre özel çözümleri görebileceğiniz alanlar bulunuyor.” ifadelerini kullandı. Akgül, ayrıca veri depolama alanında ve “Wi-Fi 7” konusunda yeni çıkan bazı ürünleri ilk kez burada tanıttıklarını da sözlerine ekledi.