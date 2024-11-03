“Huawei Dünyanın En İyi 5 Tablet Üreticisi”

HUAWEI’NİN BAŞARISI

IDC’nin son raporuna göre, Huawei, 2024’ün 3. çeyreğinde dünya genelindeki tablet üreticileri arasında en iyi 5’in içine girdi. Bu durum, çeyrek boyunca küresel tablet pazarında yıllık %44,1 büyüme kaydeden Çinli teknoloji devi için önemli bir başarıyı işaret ediyor. Huawei, bu dönemde küresel pazar payının %8,2’sini elde etmek için toplamda 3,3 milyon tablet sevk etti. Şirket, son dokuz ayda hem uygun fiyatlı hem de profesyonel kullanıcılara yönelik birçok model tanıttı. Özellikle rekabetçi fiyatlandırmasıyla dikkat çeken MatePad SE 11, tüm dünyada tüketiciler arasında ilgi görüyor.

PİYASA DİNAMİKLERİ

IDC’de Kıdemli Araştırma Analisti Anuroopa Natraj, “Huawei’nin ilk 5’e girmesi tablet pazarında kayda değer bir gelişme” diye belirtti. Natraj, “Agresif fiyatlandırmaları ve değer odaklı ürünlere odaklanmaları açıkça yeni müşterileri cezbetti ve başarıları, tüketicilerin bu alanda giderek daha fazla alternatif aradığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

PİYASA LİDERİ APPLE

Apple, 12,6 milyon sevkiyat gerçekleştirerek tablet pazarında liderliği sürdürmeye devam ediyor. Ancak, amiral gemisi iPad Pro, yüksek fiyatı nedeniyle yeterince ilgi çekemedi. Öte yandan, “Okula Dönüş” kampanyaları ile iPad Air’in satışları yükselerek Apple’ın %31,8’lik pazar payına katkıda bulundu.

REKABETÇİ MARKALAR

Samsung, 7,1 milyon tablet sevkıyatıyla ikinci sırada yer alıyor ve pazar payının %17,9’unu elinde bulunduruyor. Şirketin uygun fiyatlı Galaxy A9 tabletinin çoğu bölgede başarılı olduğu bildiriliyor. Amazon ve Lenovo ise sırasıyla 4,6 milyon ve 3 milyon sevkiyatla ilk 5’i tamamlıyor. Özellikle, küresel tablet pazarı 3. çeyrekte %20,4 büyüyerek toplam sevkiyatların 39,6 milyon adede ulaştığını gösteriyor.

Natraj, geleceğe yönelik tahminlerde bulunarak, “Yapay zekadaki son yeniliklerin tüketici satın alma kararlarını etkilemeye devam edeceğini” öngörüyor. Yapay zeka özellikleri ve uygulamaları tabletlerde daha yaygın hale geldikçe, kullanıcıların bu yeni özelliklere sahip cihazlara yatırım yapmaya daha istekli olabileceği ifade ediliyor.