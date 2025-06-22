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Huawei, HarmonyOS’la 8 Milyon Geliştirici Kazandı

HUAWEİ HARMONYOS EKOSİSTEMİNİ GENİŞLETİYOR

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yerli olarak geliştirdiği HarmonyOS ekosisteminin hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Şu anda 8 milyondan fazla geliştiriciyi kendine çektiğini duyuran şirket, bu bilgiyi Dongguan kentinde düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı’nda paylaştı.

HARMONYOS UYGULAMALARI HIZLA ÇOĞALIYOR

Huawei, 30.000’den fazla HarmonyOS uygulaması ve meta hizmetinin geliştirilmekte olduğunu ya da güncellemeler aldığını belirtti. Bu uygulamaların kamu sektörü, sağlık hizmetleri ve endüstriyel uygulamalar gibi yaklaşık 20 farklı sektörü kapsadığı kaydedildi. Şirket, 100’den fazla ana akım üretkenlik platformunun, özellikle DingTalk ve Feishu’nun HarmonyOS’a adaptasyonunun gerçekleştiği ve toplamda yaklaşık 38 milyon işletmeye hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

HARMONYOS 6 BETA SÜRÜMÜ DUYURULDU

Geliştirici konferansında HarmonyOS uygulamalarının 25 Eylül 2023’te duyurulmasıyla birlikte işletim sisteminin bağımsız ekosistem gelişiminin de başladığı ifade edildi. Ayrıca, şirket, HarmonyOS ekosistemi için otonom karar verme ve kolektif işbirliği yeteneklerine sahip yenilikçi bir yapay zeka ekosistemi olan Harmony Agent Framework’ü de tanıttı. 2019 yılında piyasaya sürülen ve açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri ve yeni enerji araçlarında kullanılıyor.

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