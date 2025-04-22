Huawei’nin Dijital Dönüşüm Vizyonu Güçleniyor

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK

Huawei, ICT Day 2025 etkinliğinde yapay zeka, bulut, 5G ve nesnelerin interneti çözümleriyle endüstriyel dijital dönüşümdeki gelişmeleri ele aldı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Huawei ICT Day 2025, 18 Nisan’da İstanbul’da düzenlendi. “Endüstriyel Dijital Zekayı Hızlandırmak” teması ile sektör temsilcileri ve iş ortaklarını bir araya getiren etkinlikte, dijitalleşmenin temel taşları olan yapay zeka, bulut teknolojileri, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi konular gündeme geldi. Huawei’in stratejik büyüme vizyonu, çözüm ortaklığı yaklaşımı ve sürdürülebilir inovasyon hedefleri, gün boyu süren oturumlarda katılımcılarla paylaşıldı.

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER VE STRATEJİLER

Huawei ICT Day kapsamında yapılan sunum ve panellerde, dijital dönüşümün endüstriyel alanda nasıl hız kazanabileceği hakkında önemli bilgiler verildi. Ana oturumların ardından eş zamanlı düzenlenen “Ekosistem İş Ortakları Zirvesi”, “Üretim ve Perakende Zirvesi” ve “Finans Zirvesi”nde sektöre özgü çözüm ve stratejiler masaya yatırıldı. Katılımcılar, Huawei’in teknolojik çözümlerinin uygulanışıyla ilgili başarı hikayelerini ve referans projelerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Ana oturumlar içerisinde “5G, AI ve IoT Ekseninde Kurumsal Dönüşüm”, “Endüstriyel Dijital Zeka Hızlandırıcısı”, “Verinin Gücünü Ortaya Çıkaracak Akıllı Bir Altyapı Oluşturmak” ve “Kurumsal Ağ Çözümleri ile Geleceği Şekillendirmek” gibi konular öne çıktı. Etkinlikte, Huawei’in referans projelerinin paylaşımında büyük ilgi görüldü. Etkinlik sonunda, 18 farklı kategoriden 29 iş ortağına performans ödülleri verildi.

BÜYÜME VE İNOVASYON HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Etkinlikte yapılan bir açıklamada, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, Huawei’nin toplam gelirinin yüzde 22,4 artışla 862 milyar Yuan’a ulaştığını ve bu büyümenin bilişim altyapısı, bulut bilişim, dijital enerji ve tüketici iş gruplarındaki dengeli gelişim ile sağlandığını vurguladı. Shi, Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü hızlandırma amacıyla yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri iş ortaklarıyla birlikte entegre ettiklerini ifade etti. Huawei Cloud Türkiye’nin yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşarak hem yerel hem de uluslararası uyumluluğu sağlayan tek bulut sağlayıcısı konumuna geldiğini belirten Shi, şu ifadeleri kullandı: “Huawei Türkiye AR-GE Merkezi’nde görev yapan 1000’i aşkın uzman 30’dan fazla ülkeye ileri yazılım çözümleri sunuyor. Bu merkez aynı zamanda Türkiye pazarının özel ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka, bulut ve 5G alanlarında özelleştirilmiş teknolojiler geliştiriyor.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İmamoğlu, Huawei’nin Türkiye’deki uzun soluklu faaliyetlerine ve teknoloji ekosistemine sağladığı katkılara dikkat çekti. İmamoğlu, “Türkiye’de 22 yıldır faaliyetlerini sürdüren, üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla işbirliği içinde çalışan, AR-GE mühendisleriyle bilgi birikimini bu topraklarda geliştiren Huawei’e, bu etkinliği düzenleyerek sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirme nezaketini gösterdiği için teşekkür ediyorum.” dedi. Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde özel sektör iş birliklerinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, Huawei gibi şirketlerin yerli ekosistemin büyümesinde etkin rol oynadığını belirtti. Ayrıca Türkiye’de 2008’de sadece 20 AR-GE merkezi varken, bugün 58 ilde 1347 AR-GE merkezi ile 28 ilde 337 tasarım merkezi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

GELECEKTE BİR ARADA OLMAMAK

Huawei Enterprise Türkiye Genel Müdürü Wang Junyuan, şirketin geçen yıl iş ortaklarıyla kurdukları güçlü güven ilişkisi sayesinde yüzde 23 büyüme kaydettiklerini ifade etti. Junyuan, bu başarıda, iş birliğine dayalı çalışma kültürlerinin ve pazardaki fırsatları doğru şekilde değerlendirme yeteneklerinin önemli payı olduğunu belirtti. Yapay zeka ve verimlilik odaklı çözümleriyle finans, enerji, üretim, kamu ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde güçlü bir konum elde ettiklerini vurgulayan Junyuan, şu şekilde devam etti: “Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığım ilk günden bu yana, ekosisteme ve kanal tarafına duyduğum güven hep yüksek oldu. Pazarda şeffaflık, regülasyonlara uyum ve uzun vadeli ilişkilere dayalı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu da bize sürdürülebilir başarı ve daha da önemlisi, karşılıklı kazanç getiriyor. Bugün burada bir araya gelmemiz de bunun en güzel örneği. Önümüzdeki dönemde de birlikte mücadele etmeye ve birlikte kazanmaya devam edeceğiz.”