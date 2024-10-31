“HUAWEI, Türkiye İş Bankası Maratonunu Yeniden Şekillendiriyor”

HUAWEI’DEN YENİLİKÇİ MARATON DENeyİMİ

HUAWEI, giyilebilir teknolojilerdeki yenilikçi anlayışını Türkiye’de bir ilkin altına imza atarak, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’na taşıyor. Bu yıl sadece zaman sponsoru olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye genelindeki koşucular için çevrimiçi bir maraton deneyimi de sunuyor. HUAWEI Watch GT 5 Serisi ve HUAWEI Sağlık uygulaması ile desteklenen bu çevrimiçi etkinlik, İstanbul Maratonu’nun ruhunu ülkenin her yerine yaymayı amaçlıyor.

İKİ AŞAMALI ÇEVRİMİÇİ MARATON

HUAWEI, İstanbul Maratonu’na katılmak isteyen koşuculara yeni bir seçenek sunuyor. 21 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında katılımcılar, HUAWEI Sağlık uygulaması aracılığıyla kendilerine uygun mesafeyi (10K, 50K veya 100K) seçerek maratona hazırlık yapabilecekler. Bu hazırlık sürecinin ardından ise 3 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında HUAWEI Sağlık uygulaması ile 15K ve 42K mesafelerindeki seçenekleri tercih ederek maraton heyecanına sanal olarak katılabilecekler. Ücretsiz olan bu etkinlik, Türkiye genelinden spor tutkunlarını bir araya getirecek ve maraton deneyimini daha erişilebilir hale getirecek. Ayrıca, çevrimiçi maratona katılanlar HUAWEI Sağlık uygulamasında resmi çevrimiçi maraton madalyalarını kazanacak.

MARATON TEMALI SAAT ARAYÜZLERİ

HUAWEI, Watch GT 3, GT 4 ve GT 5 serisi için özel olarak tasarlanan maraton temalı saat arayüzleri ile İstanbul Maratonu’nun enerjisini bileklere taşıyor. HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden kolaylıkla indirilebilen bu özel arayüz, kullanıcıların koşu performanslarını her adımda takip etmelerini sağlıyor ve yarış heyecanını artırıyor.

TEKNOLOJİK DESTEK VE UNUTULMAZ ANILAR

Maraton günü HUAWEI’nin Beşiktaş ve Yenikapı’da kuracağı özel izleme ve destek alanları, izleyicilere maraton coşkusunu yakından yaşama fırsatı sunacak. Bu alanlarda HUAWEI teknolojileri ile gerçekleştirilecek özel aktiviteler, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz anılar yaratacak. Ayrıca, 3 Kasım’da Yenikapı’da düzenlenecek Maraton Fuarı’nda HUAWEI’nin en yeni giyilebilir ürünlerini deneyimlemek mümkün olacak. Etkinlik alanında yer alacak çeşitli hediyelerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak.

ANLIK PERFORMANS TAKİBİ

Koşucular, maraton parkurunun belirli noktalarına yerleştirilecek zamanlayıcılar sayesinde, HUAWEI Watch GT 5’in gelişmiş teknolojisi ile performanslarını anlık olarak izleyebilecekler. Bu teknoloji, yarış süresince performanslarını detaylı bir şekilde gözlemlemelerine ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına imkan tanıyacak.