Huawei Türkiye’nin Yeni İnovasyon Merkezi Açıldı

MERKEZİN HEDEFLERİ VE İŞ BİRLİĞİ

Merkez, yerel teknoloji firmalarıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri profesyonellerinin iş birliğini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Huawei, Türkiye’nin gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne destek olmak amacıyla İstanbul’da ‘Veri Depolama İnovasyon Merkezi’ni açtı. Huawei Türkiye ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Direktörü Jason Wang, merkezin yerel teknolojik çözümlerin geliştirilmesine destek olacağını ve inovatif çözümlerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacağını belirtti.

YÜKSEK PERFORMANSLI ÇÖZÜMLER

Huawei Avrupa Bilişim Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkanı Steven Qin, Huawei’in sürdürülebilir ve dijital bir gelecek için yüksek performanslı, güvenilir ve çevre dostu veri depolama altyapıları sunduğunu vurguladı. Açılış törenine katılan Koç Sistem ve Penta temsilcileri, merkezin birçok alanda verimliliği artıracağına dikkat çekti. Jason Wang, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli bir pazar olduğuna işaret ederek, “Daha fazla inovasyon merkezi ile yerel teknoloji şirketleri ve bilişim profesyonelleri arasındaki iş birliğini güçlendirirken, farklı sektörlerdeki sorunlara yönelik etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İNOVASYON PROJELERİ İÇİN PLATFORM

Koç Sistem Birim Yöneticisi Murat İlemer, “Huawei ile birlikte depolama ürünleri için gerçekleştirdiğimiz testlerde önemli sonuçlar elde ettik. Huawei’in İstanbul’da bir ‘Veri Depolama İnovasyon Merkezi’ kurmayı seçmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu merkez, gelecekteki inovasyon projelerimiz için önemli ve pratik bir platform sağlayacak” dedi. Penta Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cüneyt Varup, “Huawei’in Türkiye’de veri depolama merkezinin kurulması, en yeni veri depolama teknolojilerine ve çözümlerine daha kolay erişim sağlıyor ve müşteri ihtiyaçlarını hızla doğrulamamızı mümkün kılıyor. Bu da proje tamamlama verimliliğini önemli ölçüde artırıyor” ifadesinde bulundu.

VERİ DEPOLAMA İNOVASYON MERKEZİ’NİN YAPISI

Huawei Türkiye Veri Depolama İnovasyon Merkezi, dört ana iş senaryosunu kapsıyor. Tam flaş depolama, dağıtık depolama, veri koruma ve veri merkezi sanallaştırma çözümleriyle merkezin iş ortaklarına ve müşterilere işlevsellik, performans, güvenilirlik ve felaket kurtarma çözümleri için uygulamalı testler sağlıyor. Merkezde 20’den fazla standart raf ve 100’den fazla endüstri lideri depolama ürünü mevcut. Kamu, finans ve ulaşım gibi sektörlere özel tasarlanan merkezde, aynı anda 50’den fazla kullanıcının uzaktan bağlanmasına olanak tanıyan yüksek performanslı VPN ağı da bulunuyor. Bu sayede Huawei, müşterileri ve iş ortakları, veri depolama inovasyon merkezine uzaktan bağlanarak, inovatif çözümlerin uygulanabilirliğini test edebiliyorlar.

DÜNYA ÇAPINDAKİ YATIRIMLAR VE GELECEK

Huawei, 20 yılı aşkın süredir veri depolama alanına yaptığı yatırımlarla dünya genelinde 150’den fazla ülkeye ileri teknoloji ürünler ve çözümler sağlıyor. Türkiye’de veri depolama pazarında ikinci sıraya yükselen Huawei, kamu, finans ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere birçok endüstrinin güvenini kazanmış durumda. Geleceğe dönük olarak, Huawei ve yerel işletmeler arasındaki yakın iş birliği, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin gelişiminde önemli bir rol üstlenecek ve Türkiye’nin dijital dönüşüm hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracak.