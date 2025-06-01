Huckabee, Fransa’ya Filistin için öneri sundu

ABD’NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ FRANSA’YI ELEŞTİRDİ

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Birleşmiş Milletler’deki (BM) Filistin devletinin tanınması girişimlerini destekleyen Fransa’yı eleştiriyor. Huckabee, “Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası’ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar” ifadesini kullanıyor. Huckabee, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme düşüncesine verdiği destekle tanınıyor ve Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail’in sıkı bir bağa sahip olduğunu belirtiyor.

HUCKABEE’DEN FRANSA VE SUUDİ ARABİSTAN’A YANIT

Fransa’nın BM’de Filistin devletinin tanınmasına dair girişimlere destek vermesi ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair açıklamaları üzerine Huckabee, Fransız hükümetine eleştirilerini yöneltiyor. Daha önce benzer bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, “Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler.” değerlendirmesini yapmıştı. Huckabee, ABD’nin bu ay New York’ta düzenlenecek Filistin devletinin tanınmasını teşvik etmeyi amaçlayan konferansa katılmayacağını ifade ediyor.

İSRAİL’E BASKI UYGULANAMAZ

Amerikan Büyükelçi, bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunun “İsrail karşı çıktığı için uygunsuz” olacağını belirtiyor. Huckabee, Filistin topraklarının işgal altında olması nedeniyle İsrail’e herhangi bir baskının uygulanan baskının “iğrenç” olduğunu savunduğunu kaydediyor. Gazze’deki kalıcı ateşkesi reddeden tarafın da İsrail olduğunu ileri süren Huckabee, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmasını, silahlarını teslim etmesini ve sürgüne gitmeyi kabul etmesini gerektiğini vurguluyor.

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ

Büyükelçi Huckabee, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değiniyor. İki ülke arasında Gazze ve İran konularında görüş ayrılıklarının doğal olduğunu belirten Huckabee, “İsrail yanlısı Amerikalılar endişelenmesin.” diyor. Huckabee, İsrail ve ABD ilişkilerinin risk altında olmadığına ve güçlü olduğuna dikkat çekiyor. “Bu bir dostluk değil, ittifak değil, ortaklıktır.” ifadeleriyle iki ülke arasındaki askeri ve istihbarat alanındaki iş birliğinden bahsediyor.

İRAN TEHDİDİ VE ABRAHAM ANLAŞMALARI

Huckabee, İran’ın nükleer silaha erişmeyi bırakacağına inanmadığını ifade ediyor ve nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri yolun tercih edileceğine dikkat çekiyor. İlerleyen süreçte “Abraham Anlaşmaları”na katılan ülke sayısının artacağını da öngörüyor.