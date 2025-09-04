Hücre İleri Tedavi Ürünleri Üretilecektir

HÜCRE BAZLI İLERİ TEDAVİLERİN ÜRETTİĞİ YENİ İMKANLAR

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, yeni mevzuat kapsamında, “Gen tedavi ürünleri, kök hücre tedavi ürünleri, doku mühendisliği tedavi ürünleri, CAR-T hücre tedavisi gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurtdışına göndermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu düzenlemenin amacının ülkemizin, hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünler alanında uluslararası düzeyde söz sahibi bir ülke haline gelmesi olduğunu vurguladı.

YERLİ ÜRÜNLERİN KULLANILMASI GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Velioğlu, ameliyat ve tedavilerde, yurt dışından getirilen doku ve hücre ürünleri yerine, hastanın kendi dokusu ya da uygun bağışçılardan alınan örneklere dayanan yerli ürünlerin kullanılacağını belirtti. “Bu sayede vücudun tedaviyi reddetme riski azalacak ve tedavilerin başarı şansı artacak” dedi. Ayrıca, üretecekleri tıbbi ürünlerin yalnızca ülke içinde değil, dünya genelinde de kullanılabileceğini ifade etti. Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelinin bu gelişmelerle artacağını vurguladı.

ÜRETİMİN KALİTESİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Genel Müdür, doku ve hücre merkezlerinde üretilen ürünlerin, üretim aşamasından hastaya uygulanmasına kadar anlık olarak takip edileceğini söyledi. Böylelikle hastalara uygulanan hücre ve doku bazlı tedavilerin güvenli, etkin olmasının sağlanacağını belirtti. Kişiye özel tedavi ürünlerinin Bakanlık öncülüğünde geliştirileceğini ve bu çalışmaların TÜSEB koordinasyonunda yürütüleceğini ekledi.

İLK ADIMLAR ATILDI, GELECEK PLANLANIYOR

Adana Şehir Hastanesinde doku hücre merkezinin faaliyete geçtiğini ve üretime başladıklarını belirten Velioğlu, diğer şehir hastanelerinde de benzer planların yapıldığını söyledi. “Bu mevzuatın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek, yeni düzenlemelerin sağlık alanında önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.