Hücre Nakli İçin Yolculuk Yaptı

HAKİKATEN MÜKEMMEL BİR EŞLEŞME

Nadir görülen bir kan kanseri türüyle mücadele eden bir adam, hayatını kurtaran yabancıyla tanışmak için yaklaşık 17 bin kilometre yol kat etti. Avustralya’nın Melbourne şehrinden 31 yaşındaki Luke Melling, İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde bulunan Grantham’da yaşayan Alastair Hawken’dan kök hücre nakli almadan önce “ölümle burun buruna” olma durumundaydı. Aralarındaki eşleşme o kadar idealdi ki, her iki ailenin kökenlerinin de Lincolnshire bölgesindeki Preston’a dayandığı için uzaktan akraba olabileceklerine inanıyorlar.

İYİLEŞME İÇİN GEREKEN BİR KONU

Luke ve Alastair, hikayelerini daha fazla kişiyi İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu’nun (NHS) Kök Hücre Donör Listesine katılmaya teşvik etmek amacıyla paylaştıklarını ifade ediyor. Üç yıl önce, o zamanlar 28 yaşında olan Luke, Hodgkin lenfoma nedeniyle hastanede yatıyordu ve bu hastalıkla 16 yaşından beri yaşamaktaydı. Yıllar içinde dört kez remisyona girmesine rağmen kanser her seferinde geri geliyordu. Diğer tüm tedavi seçeneklerinin tükendiği dönemde, hayatta kalabilmesi için kök hücre nakline ihtiyacı olduğu belirtildi. Ancak ailesi ve Avustralya’da hiç kimse uygun bir donör olamadığı için doktorlar küresel kök hücre kayıtlarını araştırmaya başladı. Luke, “İşte bu, sahip olduğun tek seçenek bu. Ya bunu yapacaksın ya da öleceksin durumuydu,” diyor. Kız kardeşinin kök hücresinin eşleşmediğini öğrenmek ise dehşet verici olmuştu.

UMUT OLDU

Altı ay süren bir bekleyişin ardından Luke’a umut olduğu bildirildi. Kayıtlar, dünyanın öbür ucunda potansiyel bir kök hücre bağışçısı bulmuştu. “Mükemmel eşleşmeyi bulduğumuzu öğrendiğimizde çok duygusal bir andı,” diye hatırlıyor Luke. Öğrendiğinde annesi histerik bir halde ağladığını söylüyor. O sırada 48 yaşında olan Alastair’a bir telefon gelmişti. Düzenli bir kan bağışçısı olarak 2008’de NHS listesine kaydolmuştu. Bağış yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, “Hiç sorun olmadı,” diyor. “İstenmek ya da birilerine faydalı olabileceğimi hissetmek güzeldi.”

KÖK HÜCRELERİN TOPLANMASI

Alastair’e bağış öncesinde yüksek dozda hücre üreten bir ilaç enjekte edildi. Birkaç gün boyunca zar zor hareket edebiliyordu ama bunun sürecin işe yaradığını gösterdiği belirtildi. Kök hücrelerin toplanması, kan bağışı benzeri bir yöntemle gerçekleştirildi. Alastair, “Hiçbir rahatsızlık duymadım,” diyor. Kök hücreler alınıp paketlendi ve laboratuvara gönderildi; Luke için gereken 85 milyon kök hücre alındı. “Kendimi harika hissettim. Vücudum taze kök hücrelerden oluşuyordu,” diye ekliyor. Hücreler, Luke’un beklediği Avustralya’ya gönderilmek üzere hızla donduruldu.

BAĞIŞÇIYLA BULUŞMA ANI

Luke’a bir ay sonra nakil yapıldı, fakat bağışçı hakkında bildiği tek şey İngiltere’de yaşayan 48 yaşında bir adam olduğu oldu. İki yıl geçene kadar Alastair ile temas kurmasına izin verilmedi. O noktada Alastair, Luke’un sağ olup olmadığını bilmiyordu. “Sadece umut ettim,” diyor. Sonunda kök hücre kayıtları aracılığıyla bir e-posta aldı. Alastair, “Sanki tüm Noellerim aynı anda gelmişti,” diye hatırlıyor. Çift, nihayet buluştuğunda Luke, Alastair’e, “Senin gibi güzel, sevimli ve nazik birinin tüm bunları yapmış olması, sana ne kadar teşekkür etsem azdır,” dedi. Alastair, bağışını “mirası” olarak nitelendiriyor.

SAĞLIĞA KAVUŞMA

Şu anda 31 yaşında olan ve sağlık durumunu tamamen düzeltmiş olan Luke, son 15 yılın geçmişte kaldığını düşünüyor. Hatta bir maratonda koşmayı bile başardığını ifade ediyor. “Alastair’le yüz yüze tanışmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek,” diyor. “Ona kocaman sarıldığım ve şahsen teşekkür ettiğim anı asla unutmayacağım.” 51 yaşındaki Alastair ise, hikayelerinin başkalarını kök hücre kayıt sistemine kaydolmaya teşvik etmesini umuyor. “Bugün Luke ile tanışmak, basit bir hareketin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor,” diyor.