HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Müebbet Cezası Aldı

DAVA SÜRECİ VE CEZALAR

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin’i parti binasında bıçakla öldüren ve İl Başkanı Salih Demir’i yaralayan tutuklu sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları yer alırken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve partililer de izleyici olarak bulunuyordu. Mahkeme başkanı, sanık Sever’in akıl hastalığı bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik raporların dava dosyasına eklendiğini belirtti.

SANIK SAVUNMASI VE CÜRÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, Sacit Pişgin’e karşı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle ve Salih Demir’e karşı “basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde” öldürme kastıyla hareket ettiği için 9 yıldan 15 yıla kadar “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ceza alması yönünde talepte bulundu. Ayrıca “nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Sever ise savunmasında, “HÜDA PAR Adana İl binasının mülkiyeti bana aittir. O bina için benden izin aldılar mı? Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever’i Sacit Pişgin’e yönelik öldürme eyleminden müebbet hapis cezasına, Salih Demir’e karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11 yıl hapis cezasına, “nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan ise 12 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HAKİM KARARINA TEPKİ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaşamını yitiren İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet diledi. Mahkemenin sonuçlandığını ve sanığın cezalandırıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, “Bize göre bu ceza da yetersiz. Evet, ağır bir ceza ama yetersiz.” dedi. Yapıcıoğlu, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların mahkemeye sunulduğunu hatırlatarak, “İlk günden beri katil deli numarası yaptı. Akli melekelerinin düzgün olmadığı yönünde, belki bu şekilde bir kurtuluş yolu bulabilirim diye duruşmada da hala bu işaretleri vermeye devam etti. Ancak her iki adli tıp raporunda da cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporlar var. Deli numarası yaparak bizim aklımızla alay etmeye çalıştı. Mahkeme bunu yutmadı.” şeklinde konuştu. Bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetmiş, zanlı Ali Sever tutuklanmıştı.