HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, “Terörsüz Türkiye’yi isteyenler akıllıdır.” dedi

SERKAN RAMANLI’DAN TERÖR SUZ TÜRKİYE VURGUSU

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis’te yaptığı basın toplantısında, “Terörsüz Türkiye’den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlar ya da ahlaken sorumlu olanlardır.” ifadesini kullandı. Ramanlı, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve feshi üzerine bir değerlendirme yaparak, örgütün yalnızca silah bırakmasının yeterli olmayacağına dikkat çekti. “Bütün bu konuştuğumuz sorunları ve sıkıntıları ortaya çıkaran sebeplerin tek elden ortadan kaldırılması hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

TÜM SORUMLULUKLARA HAZIRIZ

Ramanlı, HÜDA PAR’ın TBMM çatısı altında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. “Bu konuda yasal, anayasal düzlemde kardeşliğimizi pekiştirecek, birliğimizi daim kılacak ve iç cephemizi tahkim edecek her türlü adıma bila kaydü şart destek vereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefinin başarıyla sonuçlanmasını dileyen Ramanlı, “Terörsüz Türkiye’den, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya da ahlaken sorumlu olanlardır.” dedi.

KÜRTLER VE TÜRKLER ASIL KURUCU UNSUR

Ramanlı, Türkler ve Kürtlerin ülkenin asli kurucu unsurları olduğunun altını çizerken, İslam kardeşliği bayrağını şerefle taşımaya devam edeceklerini dile getirdi. Ancak bu durumu sürdürebilmek için dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık bağlamında atılması gereken adımların gerek olduğunu ifade etti. “Bunun için hepimizin itiraf etmesi lazım.” dedi.