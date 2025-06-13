HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç Yaralandı. Mısır Güvenlik Güçleri Müdahale Etti. Hükümet Acil Önlem Almalı. TBMM Başkanı Kurtulmuş Göreve Davet Edildi

MISIR’DA POLİS MÜDAHALESİ VE YARALANMA OLAYI

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze için düzenlenen yürüyüşte Mısır güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu başından yaralandı. Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından Gazze sınırına ulaşmak için Mısır’a gelen aktivistlere Mısır güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etti. Bu müdahale esnasında Dinç’in kafasından kan aktığı gözlemlendi.

AÇIKLAMA VE GÖREVE DAVET

HÜDA PAR, sosyal medya hesabından Faruk Dinç’in Mısır’daki saldırıya uğraması üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, hükümetin harekete geçmesi ve Mısır yetkililerinin uyarılması gerektiği vurgulandı. “TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ı acilen göreve davet ediyoruz.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Mısır’da, Refah Sınır Kapısı’nın açılması için düzenlenen Küresel Vicdan Yürüyüşü’ne katılan Mersin Milletvekilimiz Sayın Faruk Dinç, bir saldırı sonucunda yaralandı. Milletvekilimiz Dinç’in sağlık durumu iyi ancak aktivistlere yönelik ciddi saldırılar endişe vericidir.” ifadesine yer verildi. Aralarında çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğu aktivistlerin can güvenliğinin tehlikede olduğu belirtildi. Mısır makamlarının durum hakkında acilen uyarılması ve saldırıların durdurulması adına gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu.