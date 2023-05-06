HÜDA-PAR’dan Özdağ hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu suç duyurusuna ilişkin Zafer Partisi lider Ümit Özdağ yaptığı açıklamada “Biliyorum, bütün Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları, FETÖ’cüler, PKK’lılar Ümit Özdağ’ı yok etmek için sıraya girmiş bekliyor. Türk Milleti buna izin vermeyecek. ” dedi.

HÜDA PAR, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon’da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Zafer Partisi lideri Özdağ’dan suç duyurusuna cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ “HÜDA-PAR beni mahkemeye vermiş. Benim için şereftir. Biliyorum, bütün Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları, FETÖ’cüler, PKK’lılar Ümit Özdağ’ı yok etmek için sıraya girmiş bekliyor.Türk Milleti buna izin vermeyecek.” dedi.