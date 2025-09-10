HÜDAPAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Değişikliği İhtiyacı Vurguladı

HÜDAPAR GENEL BAŞKANI YENİ ANAYASA ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gündemdeki önemli konu başlıklarını ele aldı. Yapıcıoğlu, Türkiye’nin mevcut anayasasıyla devam edemeyeceğini vurguladı. “Askeri darbenin ürünü olan bir anayasayla 40 yılı aşkın bir süredir, 43 yıldır idare ediliyoruz. Çok farklı siyasi görüşlerden insanlar, hemen herkes bu anayasanın bir darbe anayasası olduğunu ve mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bir türlü siyaset kurumu bir araya gelerek bu anayasayı değiştiremedi” dedi.

ANAYASA ÇALIŞTAYI DÜZENLENİYOR

Yapıcıoğlu, konuyla ilgili olarak 13 Eylül Cumartesi günü İstanbul Topkapı’da “Toplumsal mutabakat arayışı ve yeni anayasa” adıyla bir anayasa çalıştayı düzenleyeceklerini belirtti. “Burada farklı toplumsal kesimlerden, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden, fikir insanlarından ve gazetecilerden oluşan bir topluluğu bir araya getireceğiz. Yeni anayasayla ilgili değerli akademik görüşlerin ve düşüncelerin paylaşılacağı bir ortam oluşacak” şeklinde konuştu.

ŞİDDET VE SİLAHLAR ALEYHİNDE KONUŞTU

Açıklamalarında silahsız bir Türkiye vurgusu da yapan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Evet mutlaka silahlar susmalı. Şiddet asla bir hak alma yolu ve yöntemi değildir” dedi. Şiddet uygulayanların, bu silahların hak arama mücadelesine katkı sunmadığını belirtirerek, “Çatışmalarda herkes zarar gördü. En büyük zararı da Kürt halkı gördü. Silahların susması herkesin faydasına olacaktır, en büyük faydayı da Kürt kardeşlerimiz görecek” ifadelerini kullandı. Silah bırakmanın asla bir şarta bağlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.