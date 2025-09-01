Haberler

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’da, sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak’ta gerçekleşti. Hüdaverdi Tatlıbal, aracında sarımsak satarken ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından hedef alındı.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Olayın duyulmasının ardından hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Tatlıbal, başından vurulmuş durumda sağlık görevlileri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen Hüdaverdi Tatlıbal, yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmanın detayları ve şüpheliye dair bilgi edinme çabaları sürmekte.

ÖNEMLİ

