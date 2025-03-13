Hudutsuz Sevda 57. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

HAYRANLAR YENİ BÖLÜMÜ BEKLİYOR

Hudutsuz Sevda dizisi izleyicileri, yeni bölümü büyük bir heyecanla beklerken 57. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 13 Mart’ta Hudutsuz Sevda’nın yeni bölüm fragmanına ulaşmak isteyenler için bilgi arayışları sürüyor.

ZEYNEP’İN DURUMU KRİTİK

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılıyor. Halil İbrahim, bu olayın arkasındaki kişilerle hesaplaşmak için adım atmaya karar veriyor. Kızının yaşadığı bu zor durumu öğrenen Rızvan Leto, büyük bir çaresizlik hissediyor. Halil İbrahim, ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına baskın düzenleyerek Hakan’ı yakalıyor. Zeynep’in intikamını almayı hedefleyen Halil İbrahim, Hakan’a ne yapacak? Zeynep, hayatta kalabilecek mi?

YENİ SAVAŞIN BAŞLANGICI

Halil İbrahim ve Esma, bir saldırının ardından ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırken yeni bir savaşın eşiğine geliyorlar. Kemal, öğrendiği büyük sırla harekete geçiyor ve bu sırada Esma ile Zeynep arasında beklenmedik bir iş birliği oluşuyor. Diğer yandan, Didem ve Kaan’ın hamleleri Halil İbrahim’i zor bir duruma sürüklerken, Fikret ve Zeynep, ailelerini korumak için zor kararlar vermek zorunda kalıyorlar. Gelen büyük iftar yemeği, yeni çatışmaların kapısını aralıyor. İskender ve Cengiz’in kurguları ne şekilde sonuçlanacak? Halil İbrahim’i bekleyen büyük tehlike ne? Yavaş yavaş yükselen gerilimle birlikte Hudutsuz Sevda’da sürükleyici anlar ve heyecan doruk noktaya ulaşıyor!

FRAGMAN İÇİN TAKİPTE KALIN

Hudutsuz Sevda 57. Bölüm fragmanı şu an için yayınlanmamış durumda. İzleyiciler, fragmanlar için NOW TV platformlarını takip edebilirler.