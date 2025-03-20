Hudutsuz Sevda 57. Bölüm Full HD İzle

HALİL İBRAHİM’İN DÖNÜŞÜ

Küçük yaşta kan davası sonucu babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl aradan sonra güçlü ve yakışıklı bir delikanlı olarak memleketi Karadeniz’e geri dönüyor. Amacı, burada sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni bir hayat kurmak. Ancak yaşanan olaylar onun planlarını altüst ediyor. Halil İbrahim’in hayatı, Leto’lar tarafından zor durumda bırakılan Zeynep’in ortaya çıkmasıyla köklü bir değişiklik geçiriyor.

İNTİKAM YOLCULUĞU

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılıyor. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçiyor. Kızının başına gelen felaketi öğrenen Rızvan Leto, büyük bir üzüntü yaşıyor. Ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına baskın düzenleyen Halil İbrahim, Hakan’ı yakalıyor. “Zeynep’in intikamını almak için Hakan’ı öldürecek mi?” sorusu gündeme geliyor. Zeynep’in durumu kritik; acaba kurtulacak mı?

DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ

Halil İbrahim’in Kaan’ı öldürmesiyle dengeler tam anlamıyla altüst oluyor. Didem’in tehditleri, Halil İbrahim ve ailesini zorlu bir döneme sürüklüyor. Zeynep, sevdiği adamı kurtarmak adına beklenmedik bir karar alıyor. Diğer yandan, Fikret ve Esma yeni bir yaşam inşa etmeye çalışırken, Kemal’in öfkesi büyük bir çatışmaya sebep oluyor. Zeynep’in göstereceği fedakarlık Halil İbrahim’i kurtaracak mı? Kemal’in hamlesinin sonuçları ne kadar yıkıcı olacak? “Hudutsuz Sevda’da hesaplar yeniden yazılıyor!”

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