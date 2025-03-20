HUDAUTSUZ SEVDA İZLEYİCİLERİ FRAGMANI MERAK EDİYOR

Hudutsuz Sevda dizisinin izleyicileri, yeni bölümü büyük bir heyecanla takip ederken “Hudutsuz Sevda 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu gündeme getiriyor. Ayrıca, 20 Mart’ta yayınlanacak yeni bölüm fragmanına erişim sağlamak isteyenler, izleme linkinin varlığını da merak ediyor.

ZEYNEP HASTANEYE KALDIRILDI ŞİMDİ NE OLACAK?

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılıyor. Halil İbrahim, Zeynep’e bu durumu yaşatanlardan intikam almak için harekete geçiyor. Kızının başına gelenleri öğrenen Rızvan Leto, çaresiz bir üzüntü yaşıyor. Halil İbrahim, Nihat’ın mekanına ekibiyle saldırırken Hakan’ı yakalıyor. Zeynep’in intikamını almak için Halil İbrahim, Hakan’ı öldürecek mi? Zeynep’in durumu nasıl?

DİĞER KARAKTERLERİN MÜCADELESİ

Halil İbrahim’in Kaan’ı öldürmesi, tüm dengeleri altüst ediyor. Didem’in tehditleri, Halil İbrahim ve ailesini zor bir duruma sokarken, Zeynep’in sevdiği adamı kurtarmak için vereceği karar herkesi şaşırtacak gibi görünüyor. Öte yandan, Fikret ve Esma, yeni bir hayat kurmaya çalışırken Kemal’in öfkesi geri dönülemez bir çatışmaya yol açabiliyor. Zeynep’in fedakarlığı Halil İbrahim’i kurtaracak mı? Kemal’in hamlesi, nasıl bir felaket getirecek?

FRAGMAN İLE İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Hudutsuz Sevda’nın 58. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, fragmanları NOW TV platformlarından takip edebilir.