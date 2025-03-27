Hudutsuz Sevda 58. Bölüm Full HD İzle!

KAN DAVASI VE İNTİKAM YOLCULUĞU

Küçük yaşlarda kan davası nedeniyle babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra İstanbul’dan memleketi Karadeniz’e döner. Dönüşü, güçlü ve yakışıklı bir delikanlı olarak yeni bir yaşam kurma hayaliyle doludur. Sevdiği kız Yasemin’le evlilik planları yapan Halil İbrahim’in geleceği, beklenmedik olaylarla sarsılır. Olaylar, Leto’lardan Zeynep’in ortaya çıkmasıyla bambaşka bir yola yönelir.

ZEYNEP’İN SORUNLARI VE HALİL İBRAHİM’İN İTİRAZLARI

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep hemen hastaneye kaldırılırken, Halil İbrahim intikam peşine düşer. Rızvan Leto, kızının başına gelenleri öğrendiğinde üzülür. Halil İbrahim, ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına saldırarak Hakan’ı yakalar. Zeynep’in intikamını almak için Halil İbrahim, Hakan’a karşı ne yapacak? Zeynep’in durumu kritikken, kurtulabilmesi mümkün olacak mı?

BÜYÜK KAYIPLAR VE FIKRET’İN PLANLARI

Yaşanan büyük kayıpların ardından Halil İbrahim ve Zeynep, acı ve öfkeyle karşılaşırken Fikret’in alacağı kararlar yeni bir çatışmanın eşiğini açar. Esma, Fikret’in uzaklaşmasıyla sarsılırken Didem’in planları Halil İbrahim’i zor bir seçimle karşı karşıya getirir. Diğer yandan, İskender’in beklenmedik hamlesi dengeyi altüst ederken, Zeynep ailesini koruma amacıyla kritik bir adım atar. Fikret sabrının tükenmeye başlamasıyla Halil İbrahim’in müdahalesini gerektirir.

HALİL İBRAHİM’İN KARARLARI VE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Halil İbrahim’in Kaan’ı öldürmesi, dengelerin sarsılmasına yol açar. Didem’in tehdidi, Halil İbrahim ve ailesini zor bir duruma sokar. Zeynep, sevdiği adamı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Fikret ile Esma yeni bir hayata hazırlanmaya çalışırken, Kemal’in öfkesi korkutucu bir çatışmaya yol açar. Zeynep’in fedakarlığı Halil İbrahim’i kurtarabilecek mi? Kemal’in atacağı adımlar hangi sonuçları doğuracak? Hudutsuz Sevda’da her şey yeniden şekilleniyor!

DİZİYİ İZLEME FIRSATI

Hudutsuz Sevda dizisini NOW TV platformlarından izleme fırsatı bulunuyor.