HUDUTSUZ SEVDA 62. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR

Hudutsuz Sevda dizisinin takipçileri, yeni bölümü heyecanla beklerken, “Hudutsuz Sevda 62. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu gündeme taşıyor. 24 Nisan için yeni bölüm fragmanını izleme linkinin olup olmadığı da merak edilen diğer bir konu. Didem’in kurduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülmez bir yola sürüklüyor. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak için istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın en ağır bedelini ödemeye hazırlanıyor.

GERİ DÖNÜLMEZ YOLDA SAVAŞ VE İŞ BİRLİĞİ

Kemal’in gerçekleştirdiği infaz, yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret cephesinde başlayan iş birliği tüm dengeleri değiştiriyor. Russo’nun gelişi, büyük çatışmanın habercisi oluyor. Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı bu fırtınadan kurtulabilecek mi? Russo’nun gelmesiyle neler değişecek? Artık Hudutsuz Sevda’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

TEHLİKENİN ORTASINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Russo’nun gelişi ile Halil İbrahim ve Fikret, kendilerini yeni bir tehlikenin içerisinde buluyor. İskender’in verdiği karar, savaşın yönünü değiştirirken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçleniyor. Didem’in yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep’e karşı yeni bir cephe açılıyor. Damla’nın Esma üzerindeki baskısı, Fikret’i zor bir seçimin eşiğine getiriyor. Herkes kendi savaşını verirken, alınan kararlar geleceği şekillendirecek.

YÜZLEŞMELER VE SIRLARIN ORTAYA ÇIKMASI

Nuh ve Melek, anneleri ile yüzleşmeye gelirken, yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişiyor. Ancak ikizler, asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklar. Hudutsuz Sevda 62. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, ancak güncel fragmanları NOW TV platformlardan izlenebilir.